Москвич предстанет перед судом за обман пенсионерки из Сыктывкара

Прокуратура Коми утвердила обвинение в отношении 20-летнего парня из Москвы. Его обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба группой лиц по предварительному сговору.

Как стало известно следствию, в августе прошлого года молодой человек вместе с неизвестными позвонили пожилой женщине из Сыктывкара и сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии с тяжкими последствиями. Для избежания привлечения к уголовной ответственности, пенсионерке нужно было передать деньги пострадавшей стороне через посредника. Позднее он прибыл к дому пенсионерки, где последняя передала ему 100 тысяч рублей.