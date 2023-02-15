Как раньше уже не будет: Глоба назвала два Знака, жизнь которых изменится в марте

Мартпринесет стабильность и не будет "трясти", но два знака зодиака все же ждут невероятные перемены в этом месяце. Именно их назвала астролог ТАмара Глоба, к которой часто прислушиваются даже известные скептики.
Близнецы
"Трясти" практически весь месяц будет Близнецов. Этот знак за четыре недели испытает самый полный спектр эмоций от ликования до полного отчаяния. Астролог рекомендует не опускать руки и стоять на своем до конца, при этом, концентрируя внимание на всех мелочах. Если из этого водоворота событий вы выйдете победителем, то в таком статусе пройдете и весь год.
Рыбы
А вот к Рыбам фортуна повернется лицом. Перед представителями этими людьми откроются ворота к невероятным возможностям - просто бери и используй. Отличная возможность изменить в жизни то, что давно уже хотели. Однако Глоба рекомендует в буре информации и событий не забывать о самом главном - родных и близких людях. Стройте карьеру, бизнес, зарабатывайте деньги, но хотя бы раз в неделю обязательно уделите время жене или отправьтесь к родителям.