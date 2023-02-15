Как раньше уже не будет: Глоба назвала два Знака, жизнь которых изменится в марте

Мартпринесет стабильность и не будет "трясти", но два знака зодиака все же ждут невероятные перемены в этом месяце. Именно их назвала астролог ТАмара Глоба, к которой часто прислушиваются даже известные скептики. Близнецы

"Трясти" практически весь месяц будет Близнецов. Этот знак за четыре недели испытает самый полный спектр эмоций от ликования до полного отчаяния. Астролог рекомендует не опускать руки и стоять на своем до конца, при этом, концентрируя внимание на всех мелочах. Если из этого водоворота событий вы выйдете победителем, то в таком статусе пройдете и весь год.

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