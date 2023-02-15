"Виноваты оба": сыктывкарский психолог рассказал, как поймать на измене любимого человека

В Сыктывкарских группах во “Вконтакте” появляются посты, где люди обвиняют своих любимых в неверности. Горожане пишут, что их вторая половинка постоянно прячет телефон и злится, если кто-то в него заглядывает. Как понять, что любимый человек “ходит налево”? Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с семейным психологом и узнал, как укрепить отношения и как уличить своего партнера в измене.
Семейный психолог Илья Соболев уже много лет помогает парам в укреплении отношений. Специалист поделился, как можно сохранить брак после измены и нужно ли такое прощать.
Как понять, что любимый человек изменяет?
“Надо наблюдать за партнером. Смотреть на его поведение — оно начинает меняться: либо в слишком позитивную форму — человек начинает быть очень внимательным, дотошным, приносить цветы, готовит еду, либо наоборот становится холодным — начинает отстраняться, уходит в себя. И есть еще третий вариант — партнер начинает терзать себя внутри: его мучает совесть, ему стыдно, но он этого сказать не может, при этом видно, что человеку плохо”.
Можно ли простить измену?
“Можно, и нужно. Но не все могут это сделать. Когда происходит серьезная измена — это проблема не одного человека, а проблема отношений. То есть виноваты всегда оба. Если один “загулял”, то второй, в любом случае, либо позволил это сделать, либо вовремя не ушел от него. И если пара хочет сохранить отношения, то им нужно проанализировать все эти события и начинать меняться. И вот тут оба партнера преображаются, они становятся другими людьми. И они снова влюбляются в друг друга и строят новые отношения. Но это возможно, если меняются оба”.
Как вести себя, если узнали об измене?
“Нельзя устраивать скандалы, истерики, нанимать детективов, делать проверку на детекторе лжи. Надо для себя понять, чего вы хотите: продолжать отношения или уйти от них. Надо рассказать человеку о том, что вы знаете о его измене”.
Как правильно себя вести, если хочется сохранить отношения после измены?
“Если вы действительно хотите сохранить эти отношения и если второй человек тоже этого хочет, то надо дать ему шанс. Нужно будет отстраниться и наблюдать за поведением партнера. Ни в коем случае нельзя его пинать и толкать на радикальные изменения”.
Почему люди начинают изменять?
“Изменять начинают, потому что что-то идет не так, потому что что-то рушится, потому что ожидания не совпадают с реальностью. Здесь, как правило, ожидания идут не к партнеру, а к самому себе: он не уверен в себе, не знает себя, не понимает, чего хочет. Очень часто кризис семьи является следствием кризиса личности. Чтобы этого избежать, нужно постоянно работать над собой. Семья — это труд, труд индивидуальный и коллективный. То есть, если один человек не растет, а второй развивается, то будет неизбежный раскол, он может быть в виде измены, либо он может выражаться в других формах, например, отстраненность, погруженность в работу, трудоголизм. Если отношения не эволюционируют, если люди не меняются, то неизбежно будет кризис”.
Как укрепить отношения?
“Укреплять отношения нужно систематически, меняя себя и понимая свои границы и себя самого. Нужно не бояться говорить про обиды, про желания, вытаскивать у второй половинки, чего он хочет, чего он ждет от этих отношений, спрашивать что ему нравится, что не нравится. Вот это и есть укрепление отношений”.