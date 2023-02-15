"Виноваты оба": сыктывкарский психолог рассказал, как поймать на измене любимого человека

В Сыктывкарских группах во “Вконтакте” появляются посты, где люди обвиняют своих любимых в неверности. Горожане пишут, что их вторая половинка постоянно прячет телефон и злится, если кто-то в него заглядывает. Как понять, что любимый человек “ходит налево”? Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с семейным психологом и узнал, как укрепить отношения и как уличить своего партнера в измене.

Семейный психолог Илья Соболев уже много лет помогает парам в укреплении отношений. Специалист поделился, как можно сохранить брак после измены и нужно ли такое прощать.

Как понять, что любимый человек изменяет?

“Надо наблюдать за партнером. Смотреть на его поведение — оно начинает меняться: либо в слишком позитивную форму — человек начинает быть очень внимательным, дотошным, приносить цветы, готовит еду, либо наоборот становится холодным — начинает отстраняться, уходит в себя. И есть еще третий вариант — партнер начинает терзать себя внутри: его мучает совесть, ему стыдно, но он этого сказать не может, при этом видно, что человеку плохо”.

Можно ли простить измену?