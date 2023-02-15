В Коми депутата-иноагента оштрафовали на 100 тысяч рублей

Сыктывкарский городской суд оштрафовал депутата Виктора Воробьева, признанного СМИ-иноагентом. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации, которая создает угрозу общественной безопасности и порядку, пишет БНК.
Как пояснили в суде, 28 февраля он опубликовал на своей странице в сети видео и текст, которые подрывают авторитет государства и создают панические и агрессивные настроения в массах людей, а также вызывают социальную напряженность.
Как постановил суд Сыктывкара, его признали виновным и назначили ему административный штраф в размере ста тысяч рублей.Постановление в законную силу не вступило.
* Согласно размещенным на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации сведениям в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года включен Воробьев Виктор Викторович.