В Коми депутата-иноагента оштрафовали на 100 тысяч рублей

Сыктывкарский городской суд оштрафовал депутата Виктора Воробьева, признанного СМИ-иноагентом. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации, которая создает угрозу общественной безопасности и порядку, пишет БНК.

Как пояснили в суде, 28 февраля он опубликовал на своей странице в сети видео и текст, которые подрывают авторитет государства и создают панические и агрессивные настроения в массах людей, а также вызывают социальную напряженность.