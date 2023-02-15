На два района Коми обрушится метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу ЦГМС Коми с 03:00 до 06:00 с сохранением до 18:00 16 февраля в Воркутинском и Интинском районах ожидается усиление юго-западного ветра 9-14 м/с, местами порывами 18-23 м/с, сильный снег (6-10 мм), метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В метель опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.