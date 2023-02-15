На два района Коми обрушится метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу ЦГМС Коми с 03:00 до 06:00 с сохранением до 18:00 16 февраля в Воркутинском и Интинском районах ожидается усиление юго-западного ветра 9-14 м/с, местами порывами 18-23 м/с, сильный снег (6-10 мм), метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: