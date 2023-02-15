Россиян начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку

Российским автомобилистам рассказали о новой проверке на дорогах, после которой многие лишатся своих прав. Сотрудники ГИБДД будут останавливать машины массово и практически без разбору. А некоторые вещи, которые хранятся внутри автомобиля, в том числе в подлокотнике, могут подвести водителя под статью, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, череда новых рейдов, которые будут проводить автоинспекторы, должна начаться уже с 13 февраля. Сотрудники дорожной полиции будут выходить на дежурство в максимальном составе, а на определенных участках трасс инспекторы планируют останавливать всех без разбору, чтобы проверить как можно больше машин и находящихся в них людей.