Опасную горку, где две сыктывкарки на ватрушке врезались в авто, засыпали песком

Опасную горку в сыктывкарской Эжве засыпали песком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Напомним, жители района устроили место для катания на склоне во дворе дома №4 по улице Слободской. В результате развлечение закончилось ДТП, когда две женщины съезжали по склону на тюбинге и выкатились под колеса машины. Сейчас место засыпано песком, но в ГИБДД не исключат, что после снегопадов ее снова раскатают.