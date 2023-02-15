Эксперты рассказали, куда россиянам легче всего получить шенгенскую визу

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие страны ЕС на практике выдают шенгенские визы россиянам, а какие государства ввели серьезные ограничения. Так, по данным АТОР, по-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия, пишет "Российская газета".

Для большинства из них в ассоциации советуют подавать документы не менее чем за месяц до планируемой поездки. При этом отмечается, что есть направления, куда визу могут выдать и через две недели после подачи документов.

При этом, как сообщили в АТОР, наибольшей лояльностью по отношению к россиянам отличается визовая политика Венгрии. Эта страна - одна из немногих в ЕС, где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты. То же самое можно сказать еще только про Грецию.