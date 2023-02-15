Гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сосредоточиться

Ни одну – даже самую простую – задачу не удастся решить, не дойдя до самой ее сути, а для этого необходимо собраться, организоваться и сосредоточиться на выполняемой работе. Сделать это можно будет только в том случае, если не отвлекаться на второстепенные – не важные в данный момент – занятия. Желательно также сократить общение, особенно если оно не касается выполняемой задачи, а затеяно просто так – без определенной цели. Овен

Если кто-то из коллег или домашних не захочет разделить вашу – как вам кажется, единственно правильную – точку зрения, попробуйте не скандалить, а признать за ним право на свое мнение: согласитесь, он его имеет.

Телец

Советы сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо давать только тогда, когда их у вас спросят, в остальных случаях стоит оставить свое мнение при себе, каким бы важным и ценным оно ни было.

Близнецы

Постарайтесь никому не завидовать: возможно, у кого-то дела складываются гораздо лучше, чем у вас, но ведь и усилий он приложил гораздо больше: работайте усерднее и результат не заставит себя долго ждать.

Рак

В финансовых вопросах звезды рекомендуют проявлять осторожность, особенно если речь идет о ссудах, займах и кредитах: помните о том, что деньги вы возьмете чужие и на время, а отдавать придется свои и навсегда.

Лев

От деловых встреч сегодня, увы, толку не будет – ваши партнеры не настроены на конструктивный диалог, поэтому достичь соглашения о чем-либо окажется невыполнимой задачей, лучше перенести вашу встречу.

Дева

Как бы вам ни хотелось взять тайм-аут и немного отдохнуть, расслабляться не стоит: чтобы поддержать себя в рабочей форме, займитесь хотя бы наведением порядка в документах или уборкой своего дома.

Весы

Не позволяйте другим людям, даже если речь идет о близких, вторгаться в ваше личное пространство и сами не нарушайте чужое: сегодня очень важно, чтобы вокруг было много воздуха – во всех смыслах этого слова.

Скорпион

Энергии сегодня будет не так много, как хотелось бы, поэтому заниматься нужно только действительно важными – как профессиональными, так и хозяйственными – делами, остальные лучше отложить.

Стрелец

В каком виде к вам сегодня придет ответ на мучающий вас вопрос, неизвестно, поэтому необходимо максимально внимательно относиться к происходящему – так вам удастся не пропустить знак судьбы.

Козерог

Самое главное сегодня – не лезть в чужую жизнь, даже если вам покажется, что без вас там никоим образом не обойдутся: сами знаете, куда вымощена дорога благими намерениями, так что лучше не рисковать.

Водолей

Почувствовав усталость, не спешите расслабляться – лучше смените вид деятельности, что, как известно, является лучшим отдыхом, и сами не заметите, как от переутомления и упадка сил не останется и следа.

Рыбы