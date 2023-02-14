Многодетные семьи из Коми получат 750 рублей за пожарную сигнализацию

14 февраля на прямой линии общественной приемной главы Коми, специалист Минтруда Коми рассказала Светлана Апостолова рассказал, что многодетные семьи могут вернуть деньги за приобретение пожарного извещателя.

Специалист заявил, что компенсация на семью составит до 750 рублей. В рамках этой суммы можно приобрести несколько пожарных извещателей. Семье вернут либо всю сумму покупки, либо, если конечная сумма будет выше лимита, то 750 рублей.