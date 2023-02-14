Девушка из Коми подарила “сотруднику банка” почти полмиллиона рублей

23-летняя жительница Воркуты перевела якобы сотрудникам банка 480 тысяч рублей. В общем, воркутинские сотрудники правопорядка расследуют уголовные дела о мошенничестве на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.
Как рассказала воркутинка, на ее телефон поступил звонок от неизвестно, представившись сотрудником банка. Мужчина сообщил ей, что на нее пытаются взять кредит. Чтобы предотвратить операцию, собеседник предложил девушке взять параллельный займ. По итогу она перевела злоумышленникам 480 тысяч рублей.
Другой житель Воркуты также поверил телефонным мошенникам. Мужчине позвонили “сотрудники банка”, и действуя по схожей схеме, опустошили его онлайн-кошелек на 215 тысяч рублей.
Вскоре оба воркутинца поняли, что попались на удочку аферистов и написали заявления в полицию. Сейчас следователи возбудили уголовные дела по факту мошенничества.