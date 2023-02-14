Девушка из Коми подарила “сотруднику банка” почти полмиллиона рублей

23-летняя жительница Воркуты перевела якобы сотрудникам банка 480 тысяч рублей. В общем, воркутинские сотрудники правопорядка расследуют уголовные дела о мошенничестве на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Как рассказала воркутинка, на ее телефон поступил звонок от неизвестно, представившись сотрудником банка. Мужчина сообщил ей, что на нее пытаются взять кредит. Чтобы предотвратить операцию, собеседник предложил девушке взять параллельный займ. По итогу она перевела злоумышленникам 480 тысяч рублей.