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В 2023 году в Коми к интернету подключат 13 населенных пунктов

В 2023 году в Коми к интернету подключат 13 населенных пунктовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми в 2023 году интернет появится в 13 населенных пунктах. Мрнцифры совместно с местными администрациями проверило несколько деревень и сел на доступность мобильной связи и интернета.

В народном голосовании победили всего 13 сел и деревень со всей республики. В 2023 году интернет появится в деревне Усть-Вымского района Вездино, в деревне Сысольского района Горьковская, в поселку Усть-Куломского района Шэръяг, в деревне Ижемского района Ласта, в поселке Усть-Куломского района Нижний Ярашъю, в деревне Яг Усть-Вымского района, в селе Чухлэм Сысольского района, в деревне Денисовка городского округа Усинск, в поселке Мандач Сыктывдинского района, в поселке Лемты, в селе Вомын Корткеросского района, в поселке Седтыдор, и в селе Глотово Удорского района. 

Все эти населенные пункты подключат к интернету до 31 декабря 2023 года. 

В Республике Коми интернет доступнее всего в 123 селах и деревнях, 47 тысяч человек могут позволить себе мобильный интернет со скоростью, которая будет достаточна для использования современных приложений.

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