В 2023 году в Коми к интернету подключат 13 населенных пунктов

В Коми в 2023 году интернет появится в 13 населенных пунктах. Мрнцифры совместно с местными администрациями проверило несколько деревень и сел на доступность мобильной связи и интернета.

В народном голосовании победили всего 13 сел и деревень со всей республики. В 2023 году интернет появится в деревне Усть-Вымского района Вездино, в деревне Сысольского района Горьковская, в поселку Усть-Куломского района Шэръяг, в деревне Ижемского района Ласта, в поселке Усть-Куломского района Нижний Ярашъю, в деревне Яг Усть-Вымского района, в селе Чухлэм Сысольского района, в деревне Денисовка городского округа Усинск, в поселке Мандач Сыктывдинского района, в поселке Лемты, в селе Вомын Корткеросского района, в поселке Седтыдор, и в селе Глотово Удорского района.