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В Коми выросли цены на овощи и на ЖКХ

В Коми выросли цены на овощи и на ЖКХФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми подорожали овощи, ЖКХ и поездки за границу. Об этом пишет Комистат.

В январе 2023 года огурцы и лук подорожали на 30% по сравнению с декабрем 2022 года. Ценник на помидоры и свеклу поднялся на 20%, на морковь и чеснок — на 14%. Фрукты стали дороже на 17%.

Стоимость мясных продуктов выросла на 8%. Кофе, чай, кетчуп и шоколад стали дороже на 5%. Мука выросла в цене на 7% 

Бензин в Коми стоит так же, как прежде, дизельное топливо подешевело на 3%. 

Ювелирные изделия также подорожали на 11%. Сигареты и меха выросли в цене на 3%. Лекарство тоже стало дороже: сильнее всего ценники выросли на корвалол, цитрамон и эргоферон. 

Цены на технику наоборот упали. Сейчас самое время брать миксеры, ноутбуки, блендеры, холодильники и стиральные машины. 

В ЖКХ на 27% выросли взносы на капремонты. Авиабилеты стали дороже на 33%, проезд в такси вырос на 4%. 

Отпуск в ОАЭ будет стоить на 9% дороже, чем в прошлом году. Поездка в Египет также выросла на 7%. Отдых в Беларуси наоборот стал дешевле на 5%. 

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