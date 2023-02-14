В Коми выросли цены на овощи и на ЖКХ

В Коми подорожали овощи, ЖКХ и поездки за границу. Об этом пишет Комистат. В январе 2023 года огурцы и лук подорожали на 30% по сравнению с декабрем 2022 года. Ценник на помидоры и свеклу поднялся на 20%, на морковь и чеснок — на 14%. Фрукты стали дороже на 17%.

Стоимость мясных продуктов выросла на 8%. Кофе, чай, кетчуп и шоколад стали дороже на 5%. Мука выросла в цене на 7%

Бензин в Коми стоит так же, как прежде, дизельное топливо подешевело на 3%.

Ювелирные изделия также подорожали на 11%. Сигареты и меха выросли в цене на 3%. Лекарство тоже стало дороже: сильнее всего ценники выросли на корвалол, цитрамон и эргоферон.

Цены на технику наоборот упали. Сейчас самое время брать миксеры, ноутбуки, блендеры, холодильники и стиральные машины.

В ЖКХ на 27% выросли взносы на капремонты. Авиабилеты стали дороже на 33%, проезд в такси вырос на 4%.

Отпуск в ОАЭ будет стоить на 9% дороже, чем в прошлом году. Поездка в Египет также выросла на 7%. Отдых в Беларуси наоборот стал дешевле на 5%.