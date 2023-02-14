Сбер и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными

СберТех, дочерняя компания Сбера, и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С: Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух IT-решений.

Совместное использование Platform V Pangolin и «1С: Предприятие 8» поможет компаниям эффективно обрабатывать и хранить большие объёмы данных, при этом быть уверенными в надёжности и безопасности своей IT-инфраструктуры. Переход компаний на Platform V Pangolin обеспечит их бесперебойную работу в долгосрочной перспективе и поддержку от российского вендора.

Platform V Pangolin — это система управления базами данных (СУБД), которая:

обеспечивает высокие показатели надёжности, безопасности, доступности и производительности;

полностью подходит для задач импортозамещения (входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД);

основана на платформе хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL и содержит ряд важных доработок;

является целевой СУБД в масштабах Сбера и других крупных российских компаний. На сегодняшний день более десяти тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе приложений и сервисов разного уровня критичности и масштаба.

Ключевыми преимуществами Platform V Pangolin по сравнению с другими СУБД являются уникальные функции безопасности хранимых данных и удобства эксплуатации.

Безопасность хранимых данных обеспечивается за счёт прозрачного шифрования хранимой информации и параметров подключения, защиты от привилегированных пользователей, гибкого управления парольными политиками, расширенных возможностей аудита действий пользователя и двухфакторной аутентификации.

Удобство сопровождения достигается благодаря генерации отчётов для детального анализа истории активности СУБД, возможности определять время последнего изменения структуры объекта, благодаря отслеживанию блокировок, возникающих в работе СУБД, и другим функциям.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: Решения от «1С» лидируют на рынке ERP-систем в России по количеству внедрений и стали главной альтернативой иностранному ПО в своей категории. Сейчас перед многими российскими компаниями остро стоит вопрос технологической независимости не только ERP-систем, но и СУБД, с которыми они взаимодействуют. Кроме того, во многих действующих инсталляциях вместе с «1C» до сих пор используются иностранные СУБД, многие из которых перестали поддерживаться вендорами. Мы рады предложить рынку отечественную разработку Platform V Pangolin, которая успешно прошла испытания на совместимость с «1С: Предприятие 8» и неоднократно доказала свою эффективность, безопасность, отказоустойчивость и простоту миграции.