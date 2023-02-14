Сбербанк сертифицировался как энергоэффективная компания

Сбербанк успешно прошёл добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Стандарт ИСО 50001 помогает эффективно строить систему управления энергоэффективностью, что экономит ресурсы компании и минимизирует её негативное воздействие на климат.

Система энергетического менеджмента позволяет Сбербанку в режиме реального времени анализировать потребление энергии во всех процессах, снижать потери и повышать энергоэффективность. Внедрение системы энергоменеджмента на объектах Сбера, по предварительным оценкам, позволит сократить потребление электроэнергии на 10–15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO 2 на 45 тысяч тонн. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.