Клиенты Сбера могут получить до 100 000 бонусов от СберСпасибо в честь праздников

СберСпасибо объявляет месяц повышенных бонусов. До 10 марта включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут вернуть до 10% стоимости покупок у восьми партнёров программы и выиграть 100 000 бонусов от СберСпасибо.

В акции участвуют: Самокат (до 7% от стоимости покупки вернётся бонусами на карту, необходима авторизация через Сбер ID, а оплата возможна картами любых банков), REDMOND (10%), Kari Kids (до 8,5%), BAON (7%), Kari (до 7%), АЗС «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ» (6% за покупки на заправках в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях), «585*Золотой» и «ХОЛОДИЛЬНИК.РУ» (по 5%).