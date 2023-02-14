Жители Коми смогут получить награду за сообщения о пьяных водителях

В Коми утверждено положение о вознаграждении людей, которые поддерживают безопасность на дорогах. За сообщения о нарушениях они будут получать деньги. Постановление уже подписано первым зампредом правительства Коми Эльмирой Ахмеевой.

Закон, в рамках которого появится нововведение, вступят в силу с 15 февраля 2023 года. Правительство уже разработало положение о порядке выплат за информирование полиции о нарушениях.