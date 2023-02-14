Жители Коми смогут получить награду за сообщения о пьяных водителях

В Коми утверждено положение о вознаграждении людей, которые поддерживают безопасность на дорогах. За сообщения о нарушениях они будут получать деньги. Постановление уже подписано первым зампредом правительства Коми Эльмирой Ахмеевой.
Закон, в рамках которого появится нововведение, вступят в силу с 15 февраля 2023 года. Правительство уже разработало положение о порядке выплат за информирование полиции о нарушениях.
Как сказано в документе, претендовать на награду смогут граждане, которые сообщили:
- о нетрезвых водителях
- о водителях, не имеющих права управления транспортными средствами, либо лишенными такого права
- о водителях, которые скрылись с места ДТП.
Вознаграждение составит 3 тысячи рублей за каждое сообщение.