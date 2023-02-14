В Коми водитель намеренно сбил полицейского

Жителя Ухты обвиняют в насилии в отношении полицейского. Он специально сбил машиной стража порядка. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По данным ведомства, в феврале 2023 года на дороге около Ухты сотрудники полиции остановили 27-летнего водителя. Один из правоохранителей представился и показал мужчине удостоверение, но ухтинец, увидев его, просто вдавил педаль газа в пол и поехал прямо на коллег полицейского. Один успел увернуться от автомобиля, а второй попал под колеса и получил серьезные травмы.