В Сыктывкаре до конца марта перекроют несколько улиц

В столице Коми перекроют проезд по нескольким улицам. Об этом говорится в постановлении, которое появилось на сайте мэрии города.
На участках будет работать Водоканал, который займется капитальным ремонтом сети в районе улицы Домны Каликовой. В связи с этим перекроют движение на всю ширину проезжей части возле дома №62. Кроме того, будет перекрыта четверть дороги в районе дома № 1А по Сысольскому шоссе и половину дороги на Мичурина от перекрестка Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения Домны Каликовой и улицы Мичурина.
Работы начнутся с 14 февраля и продлятся до 15 марта 2023 года.
Также из-за капремонта сетей перекроют проход по тротуару на Октябрьском проспекте в районе домов №№ 60, 68 с 9.00 14 февраля до 22.00 28 февраля 2023 года.