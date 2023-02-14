В Сыктывкаре до конца марта перекроют несколько улиц

В столице Коми перекроют проезд по нескольким улицам. Об этом говорится в постановлении, которое появилось на сайте мэрии города.

На участках будет работать Водоканал, который займется капитальным ремонтом сети в районе улицы Домны Каликовой. В связи с этим перекроют движение на всю ширину проезжей части возле дома №62. Кроме того, будет перекрыта четверть дороги в районе дома № 1А по Сысольскому шоссе и половину дороги на Мичурина от перекрестка Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения Домны Каликовой и улицы Мичурина.