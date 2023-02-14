Психолог Михаил Лабковский рассказал, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Психолог Михаил Лабковский ответил на вопрос одного из подписчиков своего телеграм-канала. Вопрос этот оказался очень актуальным, который, по мнению эксперта, остается таковым, сколько бы на него не отвечали: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Психолог предложил рассмотреть две ситуации:
Первая, это так называемая френдзона. Часто бывает так, что мужчина воспринимает женщину как потенциальную партнёршу, поэтому с ней и дружит. А она по-честному видит в нём только друга. В итоге мужчину ждёт глубокое разочарование. Чтобы таких ситуаций избегать, стоит сразу обозначать, что женщина вам нравится. Если она видит в вас только друга — что ж, не судьба, общение придётся прекратить.
Вторая — друзья с привилегиями. Это когда мужчина и женщина договариваются, что будут заниматься сексом, не вступая в отношения. Для мужчины это очень удобно, ведь у него может быть сколько угодно таких "подруг". А вот для женщины ситуация, как правило, менее удобная: велика вероятность, что она в какой-то момент захочет развития отношений. Поэтому игра в "друзей с привилегиями" выгодна для мужчины, но часто невыгодна для женщины. Для неё это ситуация, из которой надо бежать — и как можно скорее.
По итогам своих размышлений психолог призвал уважать себя и никому не позволять собой пользоваться.
"И если вас что-то в отношении к вам не устраивает — сразу же говорите об этом. Словами через рот. Но вернёмся к первоначальному вопросу. Если отбросить описанные выше случаи, то есть если оба друг в друге в романтическом плане и правда не заинтересованы, то да, в этом случае, думаю, дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна", — подитожил психолог.