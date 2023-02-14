Оставят без штанов: вот почему стоит забыть о Wildberries прямо сейчас

Wildberries вновь оказались в центре неприятного скандала. На этот раз действия, которые якобы совершает маркетплейс, вызвали негодование у всех, кто об этом услышал, сообщает портал BLITZ+.

Как пишет источник, светская львица Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о незаконных списаниях с карт покупателей сервиса. При этом данные карт удаляли сами пользователи, но в базах площадки они все равно числятся.