Выставку кошек, которая напугала сыктывкарцев, организовали без лицензии

После жалоб на выставку кошек в Сыктывкаре предприятие, которое ее организовало, решили проверить. Специалисты Россельхознадзора провели осмотр мероприятия и обнаружили, что без нарушений не обошлось.

Как оказалось, предприятие, что организовало выставку, не имеет лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах.