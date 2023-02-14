Выставку кошек, которая напугала сыктывкарцев, организовали без лицензии

После жалоб на выставку кошек в Сыктывкаре предприятие, которое ее организовало, решили проверить. Специалисты Россельхознадзора провели осмотр мероприятия и обнаружили, что без нарушений не обошлось.
Как оказалось, предприятие, что организовало выставку, не имеет лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах.
Впрочем, в остальном опасения посетителей не подтвердились. Животные находились в отдельном помещении с вольерами и клетками, в них имелись недоступные для людей зоны с укрытиями, куда кошкам обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. У сорока животных оформлены все документы на перевозку.
Тем не менее, ведомство объявило предостережение о недопустимости работы без лицензии. Арендодателю направят письмо о недопустимости сдачи помещения для зрелищ, которые нарушают закон.
Напомним, ранее Сыктывкарцы пожаловались на издевательства над животными на выставке кошек в ТРЦ “Июнь”. Посетители мероприятия уверены, что питомцам что-то вкололи. Одна из горожанок сняла видео, где заметно, что кот не реагирует на людей и похож на мертвого. Журналист портала “Про Город” узнал подробности.