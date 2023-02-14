В России предложили отправлять многодетных отцов на пенсию

В правительстве предложили снизить возраст многодетных отцов на год за каждого ребенка, но не более пяти лет, сообщают "Известия".

По мнению комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, демографическая ситуация в стране может стать критической. В связи с этим необходимы дополнительные меры поддержки многодетных семей при рождении третьего и последующих детей.