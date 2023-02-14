В России предложили отправлять многодетных отцов на пенсию

В правительстве предложили снизить возраст многодетных отцов на год за каждого ребенка, но не более пяти лет, сообщают "Известия".
По мнению комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, демографическая ситуация в стране может стать критической. В связи с этим необходимы дополнительные меры поддержки многодетных семей при рождении третьего и последующих детей.
Среди прочих мер предлагается продлить до 2030 года действие закона, в рамках которого многодетные семьи, у которых родились третий и последующие дети, смогут полностью или частично погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту в размере до 450 тыс. рублей.
Также предлагается обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции.
Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 детей на женщину, предлагается рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей в 2023 году, чтобы общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году составляла не менее миллиона рублей, или другие автотранспортные средства.
Особое внимание авторы письма обратили на поддержку многодетных отцов. Так, они просят внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предоставив отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.