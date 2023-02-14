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В Сыктывкаре водитель сбил женщину на ватрушке и уехал

В Сыктывкаре водитель сбил женщину на ватрушке и уехалГИБДД по Коми / Фото с места аварии

В столице Коми произошла авария, где пострадала женщина на ватрушке. Она выкатилась прямо под колеса автомобиля, сообщает Госавтоинспекция.

Как рассказали в ГИБДД, это случилось 13 февраля. Около 19:43 неизвестный водитель за рулем неустановленного авто двигался по двору дома №4 улицы Слободской. Внезапно навстречу ему выкатилась женщина на тюбинге и попала прямо под колеса. Водитель разбираться с происшествием не стал и попросту скрылся с места ДТП.

Женщина 1985 года рождения получила ушиб ноги. Немедленная помощь врачей ей не потребовалась.

Водителя разыскивает ГИБДД.

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