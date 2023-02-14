Названы даты рождения тех, кому уготован подарок судьбы на 14 февраля

В День всех влюбленных многие ждут подарков и проявления любви со стороны партнера. Больше всего купаться во внимании будут люди, которые родились в определенные даты, уверяет астролог Елена Соболева.

Астролог уверяет, ряду граждан особенно повезет в День святого Валентина. Причем удача коснется даже одиночек. На подарки, причем не только от возлюбленных, но и от звезд, могут рассчитывать люди, рожденные с 11 по 16 марта, с 12 по 17 июля и с 12 по 17 ноября.

Услышать самые заветные слова также смогут те, кто родился с 11 по 16 мая и с 11 по 16 января.