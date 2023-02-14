Сыктывкарский предприниматель Федор Овчинников пригласил Илона Маска поесть пиццу

"Пригласили Маска попробовать пиццу по рецепту ChatGPT. 13-15 февраля он как раз будет в Дубаи", - написал Федор Овчинников в своем телеграм-канале.

Сыктывкарский бизнесен Федор Овчинников пригласил поесть пиццу одного из самых известных людей современности — Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил в своих соцсетях.

Стоит отметить, что ChatGPT, это новый чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, который способен в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Не так давно с участием бота разгорелся скандал, когда студент написал и защитил работу через эту программу. А компания Федора решила создать с помощью бота пиццу.