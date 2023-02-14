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Сыктывкарский предприниматель Федор Овчинников пригласил Илона Маска поесть пиццу

Сыктывкарский предприниматель Федор Овчинников пригласил Илона Маска поесть пиццу

Сыктывкарский бизнесен Федор Овчинников пригласил поесть пиццу одного из самых известных людей современности — Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил в своих соцсетях.

"Пригласили Маска попробовать пиццу по рецепту ChatGPT. 13-15 февраля он как раз будет в Дубаи", - написал Федор Овчинников в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что ChatGPT, это новый чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, который способен в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Не так давно с участием бота разгорелся скандал, когда студент написал и защитил работу через эту программу. А компания Федора решила создать с помощью бота пиццу.

Напомним, ранее Федор Овчинников объявил, что покидает пост гендиректора Dodo Brands. При этом из бизнеса Федор уходить не собирается. Он останется акционером, членом совета директоров и продолжит, влиять на стратегию и культуру.

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