Гороскоп на 14 февраля: день, когда можно принимать важные решения

Любые проекты, которые вчера по самым разным причинам были поставлены на паузу, сегодня могут и должны быть осуществлены. Причем касается это не только профессиональных, но и личных дел – в отношениях с близкими людьми можно принимать важные решения и начинать перспективные "проекты", под которыми прежде всего подразумевается заключение крепких и надежных семейных союзов, что особенно важно в День всех влюбленных. Конфликтов быть не должно – сегодня люди настроены по отношению друг к другу доброжелательно и с симпатией, поэтому общаться с ними можно без опасений. Овен

На размолвку с любимым, которая вероятна в этот день, не стоит обращать внимания – она забудется уже к вечеру, да и влияния на ваши отношения не окажет, так что можно не принимать случившееся близко к сердцу.

Телец

Если вы давно собирались сделать в квартире ремонт, воспользуйтесь энергиями сегодняшнего дня: любые строительные работы, начатые сегодня удастся сделать быстро, качественно и, что немаловажно, бюджетно.

Близнецы

Представители вашего знака, которые пока еще не устроили свою личную жизнь, могут встретить человека, с которыми их свяжут длительные и счастливые отношения – сегодня это не только приятно, но и символично.

Рак

Время благоприятно для составления профессиональных планов на будущее: вам удастся поставить именно те цели, которые важны для вас и имеют все шансы для того, чтобы осуществить их успешно и быстро.

Лев

Постарайтесь не обижать окружающих людей: делая широкие жесты для одних, вы вполне можете нечаянно задеть других – как в прямом, так и в переносном смысле слова, поэтому лучше не делать резких движений.

Дева

Велика вероятность финансовых сюрпризов, которые могут принять самые разные формы – от повышения зарплаты, на которое наконец-то решится ваше начальство, до возвращения старого, забытого долга.

Весы

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не распыляться: сосредоточьтесь на одной, самой важной, задаче и не отвлекайтесь на другие дела – ни профессиональные, ни бытовые.

Скорпион

День благоприятен для реализации важного профессионального проекта, который вы долго откладывали на потом: будучи начатым сегодня, он окажется успешным и принесет результаты, на которые вы не рассчитывали.

Стрелец

Добившись завидных профессиональных результатов, не хвастайтесь ими перед коллегами: вряд ли кто-то действительно порадуется за вас, а вот с завистью вам, скорее всего, придется столкнуться.

Козерог

Звезды советуют вам, несмотря на будний день, отодвинуть работу на второй план и немного отдохнуть – например, сходить в театр, на выставку или в музей: так вам удастся быстро восстановить свои силы.

Водолей

Главное сегодня – грамотно распределить свои силы, чтобы их хватило на весь день, в противном случае уже после обеда вы можете почувствовать усталость, она не даст вам возможности довести до конца запланированное.

Рыбы