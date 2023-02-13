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В Коми поймали более 80 пьяных водителей за 7 дней

В Коми поймали более 80 пьяных водителей за 7 днейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За минувшую неделю в регионе поймали 82 нетрезвых водителя. В отношении 11-ти возбудили уголовное дело, так как они повторно сели за руль. Об этом рассказали в МВД по Коми.

Например, в выходные – 11 и 12 февраля, сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления автомобиля 36 водитель. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения, другие – отказались от медицинского освидетельствования.

За управление транспортов в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрена ответственность в виде лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность предусматривающая лишение свободы.
 

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