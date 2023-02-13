В 2023 году в Коми благоустроят 120 территорий

В Коми за 2023 год планируют благоустроить 120 территории в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”.

Работы по благоустройству будут осуществлены в 46 населенных пунктах. В рамках проекта облагородят 70 общественных территорий и 50 дворовых. 24 из 120 объектов выиграли в рейтинговом голосовании среди жителей в 2022 году.