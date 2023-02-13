В 2023 году в Коми благоустроят 120 территорий

В Коми за 2023 год планируют благоустроить 120 территории в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”.
Работы по благоустройству будут осуществлены в 46 населенных пунктах. В рамках проекта облагородят 70 общественных территорий и 50 дворовых. 24 из 120 объектов выиграли в рейтинговом голосовании среди жителей в 2022 году.
В Сыктывкаре планируют благоустроить десять дворовых и одиннадцать общественных территорий.
На благоустройство выделено 438 миллионов рублей. Контракты будут заключены к 1 апреля 2023 года. Работы начнутся в мае, а закончатся в октябре 2023 года.
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