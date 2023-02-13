Нефтяник из Коми предстанет перед судом за продажу наркотиков

28-летнего жителя Усинска обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуру региона. В ходе следствия выяснилось, что житель Усинска, будучи трудоустроенным в нефтяную компанию, параллельно зарабатывал на продаже наркотических средств.

Мужчина приобретал наркотики как для личного употребления, так и для последующего сбыта. В ноябре 2021 года он продал своему приятелю наркотик массой 0,5 граммов. В январе 2022 года он продал другому знакомому 2,4 грамма марихуаны.