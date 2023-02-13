Хулиганы из Сыктывкара устроили погром в кафе

В одном из кафе поселка Максаковка сработала тревожная кнопка. На место оперативно прибыли сотрудники росгвардии, которые узнали, что между двумя посетителями кафе произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба росгвардии по Коми.

Оба нарушителя находились в нетрезвом виде, агрессивно себя вели и разбили в кафе зеркало стоимостью около 10 тысяч рублей.

Во время задержания, один из выпивших оказал сопротивления сотрудники органа правопорядка, вследствие чего в отношении мужчины была применена физическая сила. Мужчину 1992 года рождения и женщину 1982 года рождения доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.