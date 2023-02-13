Спрос на кредитные карты Сбера в СЗФО вырос на 75% в 2022 году

По итогам 2022 года жители Северо-Запада оформили на 75% больше кредитных карт Сбера, чем в 2021 году. Количество активных карт в регионе увеличилось на 8%. Торговый оборот по действующим кредиткам за год вырос на 11% – до 252 млрд рублей .

Рост спроса Сбер связывает, в первую очередь, с выгодными условиями Кредитной СберКарты*, которую банк запустил в конце лета 2021 года и уже через месяц после этого Frank RG признал её самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Кроме этого, в этом году Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».