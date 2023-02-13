В 2022 г объём платежей через SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 6 млрд руб

В 2022 году объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 6 млрд рублей, из них более двух миллиардов приходится на Санкт-Петербург. Количество транзакций с помощью QR выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Сервис SberPay QR подходит для приёма оплаты как небольшим торговым предприятиям и курьерам, так и крупным сетевым компаниям. Сегодня уже около 100 тысяч торгово-сервисных точек по всему СЗФО подключили эту опцию. Для бизнеса отсутствие платы за обслуживание и сниженный тариф – это дополнительная экономия. А для покупателей – простой и безопасный способ оплаты даже без физической банковской карты.