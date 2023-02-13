"Спасли туриста с обморожением": инспектор заповедника рассказал о жизни на Маньпупунер

Житель Коми уже почти семь лет работает на легендарном плато Маньпупунер. Мужчина рассказал журналисту портала “Про Город Сыктывкар” о том, каково жить без интернета несколько месяцев и как работать в -50.
Уроженец Сысольского района Коми Виктор Квасов с 2016 года работает государственным инспектором в области окружающей среды на плато Маньпупунер.
“По образованию я автомеханик. В итоге в 2016 году жизнь повернулась так, что я уехал жить и работать в Печоро-Илычский заповедник. Пока я там работал, одновременно учился на инструктора-проводника по пешеходному туризму и трекингу. Здесь я всегда рядом с природой, каждый день вижу красоту нашего региона”, — рассказал Виктор.
Работа инспектора непростая — она заключается в охране территории заповедника.
“В мою работу входит проверка пропусков туристов, разрешений, которые выдаются дирекцией заповедника. Если мы найдем человека, который проник нелегально на территорию заповедника, то ему грозит административное нарушение”, — объяснил мужчина.
Виктор ездит на плато в турсезоны — летом и зимой.
“Если тут жить все время, то можно с ума сойти. Езжу сюда только летом с 15 июня до 15 сентября и зимой с 1 февраля по 31 марта. Мои родные относятся с пониманием, но, конечно, мы все скучаем друг по другу. В 2019 году я привозил свою супругу на 8 марта на плато”, — сообщил инспектор.
В период работы мужчина живет на плато в домике вместе с коллегами.
“Морально устаешь тут жить. У нас стоят солнечные панели, которые вырабатывают электричество. Но солнце у нас редко появляется, поэтому мы используем бензогенератор. Воду летом берем из горного ручья, а зимой ездим на снегоходах к реке Печора. В доме у нас стоит большая железная печь, дрова заготавливаются на разрешенных отведенных участках в лесу”, — поделился Виктор.
В свободное время Виктор со своими коллегами занимается работой по дому.
“В свободное время мы ездим за водой и дровами. Но все зависит от погоды, если на улице метель, то мы сидим дома и каждый занимается своими делами: кто-то рисует, читает, кто-то просто спит. У нас есть модульная баня, мы можем париться хоть каждый день”, — рассказал работник заповедника.
-30 градусов на плато ощущается, как -50. Даже в такие морозы инспектору все равно приходится работать.
“-25…-30 градусов с сильным ветром тут ощущается, как -50. Все зависит от зимы. Помню, в 2019 году на самом плато было -35 градусов, а на главном Уральском хребте -48 градусов, а внизу, в лесу показывало -52 градуса мороза. Мы все работаем здесь и в метель и в мороз”, — прокомментировал мужчина.
За время работы инспектором случалось множество инцидентов.
“Со мной, слава Богу, ничего не случалось, а вот туристические группы попадали в беду. Бывало такое, что посетители заповедника терялись в метель, люди обмораживали конечности. Помню девушку, которую мы чудом спасли, эвакуировали ее с гор, у нее было обморожение кистей рук”, — вспоминает Виктор.
В соцсетях у мужчины множество фотографий с плато.
“Я начал фотографировать еще задолго до работы инспектора. Сперва я фотографировал на телефон, потом знакомые фотографы сказали, что у меня неплохо получается и посоветовали начать фотографировать на фотоаппарат. Сейчас я снимаю на профессиональную камеру, в основном это пейзажи. В 2023 году планирую открыть свою фотовыставку”, — заключил Виктор.
В 2015 году Виктор Квасов снял серию фотографий о путешествии шишки. Тогда про проект писали многие СМИ и паблики. Фотограф приделал к обычной сосновой шишке ножки и ручки, а затем надел на него рюкзак. В своих работах автор показывал, как путешествует обычная шишка на суше и на воде, создавал истории.