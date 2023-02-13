"Спасли туриста с обморожением": инспектор заповедника рассказал о жизни на Маньпупунер

Житель Коми уже почти семь лет работает на легендарном плато Маньпупунер. Мужчина рассказал журналисту портала “Про Город Сыктывкар” о том, каково жить без интернета несколько месяцев и как работать в -50.

Уроженец Сысольского района Коми Виктор Квасов с 2016 года работает государственным инспектором в области окружающей среды на плато Маньпупунер.

“По образованию я автомеханик. В итоге в 2016 году жизнь повернулась так, что я уехал жить и работать в Печоро-Илычский заповедник. Пока я там работал, одновременно учился на инструктора-проводника по пешеходному туризму и трекингу. Здесь я всегда рядом с природой, каждый день вижу красоту нашего региона”, — рассказал Виктор.

Работа инспектора непростая — она заключается в охране территории заповедника.