Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на льготную ипотеку

Аналитики Домклик сравнили количество выданных Сбером ипотек в декабре 2022 года и январе 2023 года и выяснили, как рынок отреагировал на изменение условий программы «Господдержка».

Как показала статистика, в конце прошлого года резко вырос интерес россиян ко всем видам льготных ипотек, и особенно к программе «Господдержка» . Доля льготных программ в общем количестве сделок Сбера в декабре 2022 года составила 37%, из них 25% пришлось на господдержку. Скорее всего, спрос подстегнула возможная перспектива закрытия льготной программы 31 декабря 2022 года. Постановление правительства ( № 2485 ) о её продлении и изменении условий было опубликовано 29 декабря 2022 года.