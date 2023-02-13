Афиша для двоих: куда сходить в Сыктывкаре на День всех влюбленных

Влюбленные люди всегда стараются дарить друг другу самые яркие эмоции и лучшие подарки. А в День святого Валентина это желание достигает своего апогея. “Про Город” создал подборку самых интересных мероприятий, которые пройдут в Сыктывкаре 14 февраля. “Щелкунчик”, П.И. Чайковский – концертный зал Гимназии искусств при Главе Коми, 18:00, Печорская, 28

По мотивам балета в хореографии Василия Вайнонена в исполнении обучающихся хореографического отделения – участников Образцового ансамбля танца "Примавера" и театрального отделения Гимназии искусств.

"У улиц есть имена" – Центр досуга и кино “Октябрь”, Советская, 53

Выставка рассказывает о девятнадцати улицах и одной площади, которые хранят память о наших выдающихся земляках, защитниках Отечества, ученых, политических деятелях, чьи имена носят улицы города Сыктывкара.

Выставку создали в Городской художественной галереей “Пейзажи Севера” на основе материалов, предоставленных централизованной библиотечной системы Сыктывкара, Национальным музеем Республики Коми, а также Дмитрием Кошелевым – руководителем исторического проекта “Дорогие товарищи!”.

Выставка живых бабочек – ТРЦ “Июнь”, с 11:00 до 20:00, Октябрьский проспект, 131

На выставке можно будет познакомиться с самыми разными видами бабочек, сфотографироваться с ними и даже подержать на руках.

Вивальди. Любовь и смерть в Венеции: Евгения Зима – Театр оперы и балета Коми, 19:00, Коммунистическая, 32

Мультимедийное шоу классической музыки от Евгении Зимы. Представление даст зрителю возможность оказаться в великолепной и таинственной Венеции, прикоснуться к истории любви Вивальди, а также удивиться чудесам дополненной реальности. Графика от лучших дизайнеров России, мэппинг, лазерное шоу, дополненная реальность (VR), современная хореография, подчиняясь силе великой музыки Вивальди, сделают зрителя полноценным участником нового шоу. Живой симфонический оркестр, лучшие оперные солисты Петербурга, хор, современная хореография, графика, 3dmotion design — все это в новом шоу от Евгении Зимы.

Арт-день влюбленных – “Малина”, Сысольское шоссе ⅓

Пары смогут выбрать какую-то картину и воссоздать ее на одном холсте вместе. Материалы и оборудование предоставят организаторы, также гостям предложат напиток в подарок.

Кулинарный мастер-класс – студия KIWI, 19:00, Октябрьский проспект, 131/4