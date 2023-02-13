Коми попала на 69-е место по качеству жизни в России

Республика Коми попала в рейтинг качества жизни среди российских регионов. Она оказалась на 69 месте, как сообщает портал РИА "Новости".
При составлении рейтинга эксперты выбрали 67 показателей, который отражают саме разные сферы жизни и ситуацию в социальной сфере. Первое место ожидаемо получила Москва, а второе — Санкт-Петербург. На третьем оказалось Подмосковье.
Коми, к сожалению, оказалась лишь на 69 строчке. В сравнении с 2021 годом, когда рейтинг составляли в прошлый раз, показатели стали хуже. Ранее республика была на 65 месте. Впрочем, своих соседей Коми опередила. Ниже оказались НАО, который занял 75 строчку, и Архангельская область, которой дали 76 место. А вот ЯНАО оказался на 17 месте. Кировская область попала на 63-е.
С конца рейтинг выглядит так: Бурятия, Забайкалье, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.