Коми попала на 69-е место по качеству жизни в России

Коми, к сожалению, оказалась лишь на 69 строчке. В сравнении с 2021 годом, когда рейтинг составляли в прошлый раз, показатели стали хуже. Ранее республика была на 65 месте. Впрочем, своих соседей Коми опередила. Ниже оказались НАО, который занял 75 строчку, и Архангельская область, которой дали 76 место. А вот ЯНАО оказался на 17 месте. Кировская область попала на 63-е.