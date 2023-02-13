Роскачество назвало марки чая, в которых нашли пестициды

Эксперты Роскачества назвали марки чая, к которым у экспертов возникли вопросы. Внутри упаковки или чайного пакетика специалисты нашли совсем не то, что там должно быть. Покупать такую продукцию не советуют даже по самой выгодной акции, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, исследование рынка черного чая показало неожиданно неприятные результаты. С одной стороны, эксперты опровергли несколько мифов о сае в пакетиках. В частности, в Роскачестве подчеркнули, что внутри пакетика нет ни мусора, ни пыли, ни красителей, ни ароматизаторов. То есть с этой точки зрения все марки оказались качественными.