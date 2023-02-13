Роскачество назвало марки чая, в которых нашли пестициды

Эксперты Роскачества назвали марки чая, к которым у экспертов возникли вопросы. Внутри упаковки или чайного пакетика специалисты нашли совсем не то, что там должно быть. Покупать такую продукцию не советуют даже по самой выгодной акции, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, исследование рынка черного чая показало неожиданно неприятные результаты. С одной стороны, эксперты опровергли несколько мифов о сае в пакетиках. В частности, в Роскачестве подчеркнули, что внутри пакетика нет ни мусора, ни пыли, ни красителей, ни ароматизаторов. То есть с этой точки зрения все марки оказались качественными.
Но упаковки от некоторых производителей все равно нашли нарушения. В первую очередь специалисты предупредили, что пестициды были обнаружены почти во всех исследованных образцах, а это несколько десятков популярных брендов.
А в 11 марках нашли еще и бактерии группы кишечной палочки. Например, в этом уличили чай "Традиция", "Императорский", «Тот самый чай» и другие. Впрочем, эксперты в очередной раз отметили, что если заваривать чай кипятком, то кишечная палочка не сможет нанести вреда организму. А последствия будут только в том случае, если дотронуться до чаинок пальцами, после чего потрогать ими другие продукты, например хлеб. В таком случае, хотя и только теоретически, может возникнуть расстройство желудка.