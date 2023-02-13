Мужчины с этими именами доводят жен до седых волос: их всего три

Астрологи и эзотерики назвали три мужских имени, которые носят самые невыносимые представители сильного пола. Эти черты они получают еще с раннего детства, а избавиться от них смогут только при усердной работе над собой.



Игорь



Настроение этого человека крайне неустойчиво, оно может меняться буквально каждые полчаса. С Игорем даже друзья не всегда могут ужиться в одном помещении, что же говорить о представительницах прекрасного пола. Юрий

Они имеют эгоистичные и антисоциальные черты характера, шумной компании предпочитая гордое одиночество. Добавляются к этому еще и отсутствие романтических идей и холод по отношению к второй половинке, поэтому ужиться с владельцем этого имени довольно непросто.

Олег