Мужчины с этими именами доводят жен до седых волос: их всего три

Астрологи и эзотерики назвали три мужских имени, которые носят самые невыносимые представители сильного пола. Эти черты они получают еще с раннего детства, а избавиться от них смогут только при усердной работе над собой.
Игорь
Настроение этого человека крайне неустойчиво, оно может меняться буквально каждые полчаса. С Игорем даже друзья не всегда могут ужиться в одном помещении, что же говорить о представительницах прекрасного пола.
Юрий
Они имеют эгоистичные и антисоциальные черты характера, шумной компании предпочитая гордое одиночество. Добавляются к этому еще и отсутствие романтических идей и холод по отношению к второй половинке, поэтому ужиться с владельцем этого имени довольно непросто.
Олег
Представитель сильной половины человечества с этим именем зачастую обладает завышенной самооценкой, а всех окружающих воспринимает ниже себя по статусу. В семье Олег тоже считает главным только себя, предпочитая совсем не прислушиваться к мнению любимой. Не каждая дама будет готова жить в таких условиях.