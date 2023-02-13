В Сыктывкаре отремонтируют и благоустроят дорогу в Кочпон-Чит

В столице Коми отремонтируют дорогу в Кочпон-Чит. О планах по реконструкции рассказал первый заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Александр Можегов.
Он отметил, что работы начнутся уже в текущем году. Проектом предусмотрено расширение выезда из микрорайона на улицу Пермскую, создание разгонных полос, обустройство пешеходных дорожек, а также появление светофора.
Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.
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