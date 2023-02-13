В Сыктывкаре отремонтируют и благоустроят дорогу в Кочпон-Чит

В столице Коми отремонтируют дорогу в Кочпон-Чит. О планах по реконструкции рассказал первый заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Александр Можегов.

Он отметил, что работы начнутся уже в текущем году. Проектом предусмотрено расширение выезда из микрорайона на улицу Пермскую, создание разгонных полос, обустройство пешеходных дорожек, а также появление светофора.