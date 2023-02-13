Врач предупредил о высоком риске развития рака из-за нехватки сна

Хороший и здоровый сон необходим человеку, а особенно важен он для защиты организа от опасных заболеваний. Речь идет в том числе и о раке: именно эту страшную болезнь может спровоцировать нехватка сна, считает заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Турции, профессор Левент Озтюрк.

Регулярный, здоровый сон в нужном количестве способствует укреплению иммунитета. Последний крайне важен для защиты человека не только от вирусных заболеваний, но и от рака, передает издание En Son Haber:

"Для поддержания иммунной системы нельзя жертвовать сном. Как мы всегда говорим, сон не подлежит обсуждению. Необходимо спать столько, сколько нужно... Когда иммунная система сильна, это крепкий щит и от онкологии", — заявил Озтюрк.