Сыктывкарцам объяснили, зачем рубят деревья в Кировском парке

Жители столицы Коми все чаще жалуются на вырубку деревьев в столице Коми. В соцсетях горожане оставляют сообщения, где высказывают беспокойство по поводу работ в Кировском парке, который стремительно редеет. Что происходит, рассказали в сыктывкарской мэрии.

"В Кировском массово пилят большие деревья. Просто сердце кровью обливается. Огромные пустые проплешины вместо больших ветвистых деревьев", — пишут жители в соцсетях.

Как пояснили в администрации, вырубка идет в рамках плановых работ. Деревья было необходимо убрать из-за их возраста и состояния. Одной из целей вырубки является безопасность горожан, ведь старые растения могут рухнуть на прохожих.

Кроме того, на месте срубленных деревьев обязательно посадят новые: