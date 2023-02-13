В одном из районов Коми заявили о вспышке коронавируса

В Сыктывдинском районе сообщили о резком подъеме заболеваемости COVID-19 на минувшей неделе. Об этом рассказала глава муниципалитета Любовь Доронина на своей странице в соцсети.

По словам руководителя района, если в декабре-январе больных было всего около трех-четырех человек в сутки, то сейчас заболевают уже порядка 30 жителей в день. При этом с начала 2023 года от ковида скончались уже два человека.