Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день серьезных испытаний

Не самый простой день лунного календаря – испытания, которые приготовили людям звезды, необходимо пережить с достоинством. В основном они будут связаны со сферой человеческих отношений, в которой возникнут разного рода проблемы, самой главной из которых станет предательство – любимого человека, близкого друга или коллеги. Каким бы оно ни оказалось, принять его будет сложно, но возможно – и тут выбор зависит от подробностей каждой конкретной истории.

Овен

Лучший способ прожить сегодняшний не только спокойно, но и со вкусом – максимально отгородиться от окружающего мира, который сегодня будет буквально переполнен агрессией: нельзя допускать ссор и скандалов.

Телец

Сегодня не стоит никому ничего доказывать: даже если вы будете сто раз правы, все равно вам не удастся в неискаженном виде донести до других свою точку зрения, а вот положить начало конфликту можно будет легко.

Близнецы

Встречи с друзьями, посиделки с родственниками и романтические свидания, намеченные на этот день, лучше перенести на пару дней: сегодня сила взаимного непонимания настолько сильна, что ссора неизбежна.

Рак

Сегодня – впрочем, как и всегда – представителям вашего знака очень важно следить за тем, что они говорят: обидеть человека неосторожным словом или шуткой окажется очень легко, а вот примирение займет длительное время.

Лев

Постарайтесь не обращать внимания на высказывания людей – они попытаются вызвать у вас негативные эмоции, поэтому лучшим средством борьбы с ними окажется ваше равнодушие, которого они никак не ожидают.

Дева

К предложению получить что-либо, ничего не сделав взамен, следует относиться с максимальной осторожностью: желательно вспомнить о том, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке.

Весы

Не хотите остаться виноватыми в конфликте, к которому вы не имеете никакого отношения, не вмешивайтесь в чужие конфликты: поверьте, враждующие стороны прекрасно разберутся и без вас.

Скорпион

Пытаясь помочь кому-то из окружающих в профессиональных или домашних делах, вы, по сути дела, взвалите все их проблемы на себя, в результате чего на решение собственных задач времени не останется.

Стрелец

Деловые встречи вам сегодня вряд ли удастся провести на высоком уровне, поэтому, если есть хотя бы один шанс из ста перенести их на другое время, необходимо им воспользоваться.

Козерог

Услышав нелицеприятные высказывания в свой адрес, подумайте о том, важно ли для вас мнение именно этого – конкретного – человека, в случае отрицательного ответа не принимайте эти слова близко к сердцу.

Водолей

Упадок сил, который вы можете почувствовать сегодня, связан со снижением иммунитета, поэтому не торопитесь хвататься за таблетки – при помощи витаминов и свежего воздуха позаботьтесь о защитных силах организма.

Рыбы