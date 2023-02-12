Президент Владимир Путин присвоил лаборантке из Коми почетное звание

Напомним также, что совсем скоро, 21 февраля, Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства в послании сделает акцент на текущей ситуации. Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание.