Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Будет холодно: синоптики дали прогноз на следующую неделю в Коми

Будет холодно: синоптики дали прогноз на следующую неделю в КомиФото из архива PG11.ru

По прогнозу Коми ЦГМС, с 13 февраля, с началом рабочей недели влияние обширного атлантического циклона начнёт ослабевать, атмосферное давление расти, а температурный фон будет постепенно понижаться.

В начале недели температура воздуха составит ночью и днём -8...-13С. В дальнейшем будет преобладать ночью -11...-16С, при облачных прояснениях до -20С, в северо-восточных районах до -30С. Днём ожидается в среднем на 5-7С теплее.

Погодные условия прогнозируются спокойными, со слабым ветром, в отдельные дни с небольшим снегом.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости