Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальные случаи

За минувшие двое суток в Коми госпитализировали десятки больных с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика портала стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 12 февраля в республике зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели только 6 пациентов. Один случай заражения оказался летальным.