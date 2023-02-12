Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальные случаи

За минувшие двое суток в Коми госпитализировали десятки больных с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика портала стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 12 февраля в республике зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели только 6 пациентов. Один случай заражения оказался летальным.
Напомним, что в Коми появились первые случаи заражения штаммом коронавируса с пугающим названием "кракен". Его отличительная черта — особая заразность.
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