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Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальные случаи

Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальные случаиФото из архива PG11.ru

За минувшие двое суток в Коми госпитализировали десятки больных с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика портала стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 12 февраля в республике зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели только 6 пациентов. Один случай заражения оказался летальным.

Напомним, что в Коми появились первые случаи заражения штаммом коронавируса с пугающим названием "кракен". Его отличительная черта — особая заразность.

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