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Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 12 февраля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 12 февраляФото из архива PG11.ru

По прознозам Коми ЦГМС, с началом следующей недели влияние обширного атлантического циклона начнёт ослабевать, атмосферное давление расти, а температурный фон будет постепенно понижаться.

В начале недели температура воздуха составит ночью и днём -8...-13С.

В дальнейшем будет преобладать ночью -11...-16С, при облачных прояснениях до -20С, в северо-восточных районах до -30С. Днём ожидается в среднем на 5-7С теплее.

Погодные условия прогнозируются спокойными, со слабым ветром, в отдельные дни с небольшим снегом.

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