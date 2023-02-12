Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 12 февраля

По прознозам Коми ЦГМС, с началом следующей недели влияние обширного атлантического циклона начнёт ослабевать, атмосферное давление расти, а температурный фон будет постепенно понижаться.

В дальнейшем будет преобладать ночью -11...-16С, при облачных прояснениях до -20С, в северо-восточных районах до -30С. Днём ожидается в среднем на 5-7С теплее.