Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах домашнего варенья

Роспотребнадзор рассказал, чем полезно домашнее варенье. Эксперты заявили, что такое лакомство может защитить человека от множества болезней. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Варенье, которое приготовили без добавления консервантов и прочих химических примесей, может повысить иммунитет человека. Например, домашнее малиновое варенье помогает при простуде, гриппе и ангине. Эта ягода обладает жаропонижающими свойствами.
Еще полезными свойствами обладает варенье из смородины. В нем содержится огромное количество аскорбиновой кислоты. Такое варенье станет лекарством для людей, у которых слизистые оболочки склонны к кровоточивости.
Также одним из полезнейших варений является варенье из вишни. Оно обладает противовоспалительными свойствами, еще оно повышает уровень гемоглобина в крови.