Мобильная библиотека посетит 12 микрорайонов в Сыктывкаре

Сыктывкарская библиотека на колесах посетит 12 микрорайонов столицы Коми в феврале. Юные читатели смогут взять домой новую книгу. Об этом рассказали в пресс-службе Нацбиблиотеки Коми.

Специалисты библиотеки сообщили, что в день стоянки машины, постоянные и новые читатели могут приходить к библиомобилю за очередной книгой. Также там можно будет сдать пластиковые крышки от бутылок.